Buonfiglio rieletto presidente Fick “Avanti per fare sempre meglio”

12 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Luciano Buonfiglio è stato rieletto presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak (Fick) con 3.205 voti favorevoli, pari al 71,97%. Per lui si tratta del sesto mandato consecutivo: “Mai come questa volta sono orgoglioso della mia Federazione, perché una partecipazione così ampia vuol dire attaccamento alla Federazione che è la linfa vitale, perché vuol dire che c’è passione, entusiasmo, competenza e voglia di migliorarsi”.

