Carabinieri, Crosetto “Luongo raccoglierà con serietà testimone Luzi”

15 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il generale Luongo serve da quasi 40 anni le istituzioni di questo Paese, penso che possa raccogliere con serietà il testimone lasciato dal comandante generale Luzi”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo alla cerimonia di avvicendamento del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri tra il generale Teo Luzi e il generale Salvatore Luongo. “L’Arma dei Carabinieri è uno dei pilastri su cui si regge la sicurezza dell’Italia e delle nostre istituzioni”, ha aggiunto.

xc3/sat/gtr