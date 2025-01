Castelli “Momento storico particolare, serve un cambio di passo”

29 Gennaio 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – “È un momento storico particolare. C’è la necessità di un cambio di passo. Lo stallo in questo momento lo ha l’Italia intera. Serve una visione molto più ampia che vada oltre le ideologie e gli sciacallaggi: in tal senso l’8 febbraio ogni forza politica ci spiegherà la Sicilia che vorrebbe”. Così la presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli, che, incontrando i giornalisti a Palazzo dei Normanni, a Palermo, insieme al coordinatore regionale Danilo Lo Giudice ha lanciato l’assemblea costituente dell’8 febbraio intitolata “La Sicilia che vorrei”. xd8/vbo/gtr