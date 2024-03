Castro (Seus) “Creare dibattito tra gli attori del sistema emergenza”

28 Marzo 2024

​ CATANIA (ITALPRESS) – “Questo convegno è organizzato con l’idea di creare un dibattito e un confronto tra i diversi attori del sistema emergenziale. Attori che sono importanti esponenti del sistema di emergenza delle società medico-scientifiche. L’obiettivo è anche sensibilizzare e promuovere l’importanza del Nue e del soccorso nell’attività extraospedaliera”. Queste le parole del presidente della Seus, Riccardo Castro, al convegno Prospettive del Sistema Emergenziale al Palazzo della Cultura di Catania.

