Cerioni “Stiamo lavorando bene in vista delle Olimpiadi”

20 Giugno 2024

​ BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Sono molto soddisfatto di quanto ho visto in questi due giorni di gare. Stiamo lavorando nella maniera giusta verso il nostro obiettivo principale, che è l’Olimpiade”. Lo ha dichiarato il ct del fioretto azzurro, Stefano Cerioni, dopo le prime due giornate di finali agli Europei di scherma a Basilea.

mc/gtr (Fonte video: Federscherma)