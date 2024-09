Come cambia la mobilità, a Milano il convegno di Aci e Il Foglio

18 Settembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Come sostengono molti manager dell’Automotive, quella che sta avvenendo attorno a noi è una grande rivoluzione, la più grande da quando si è passati dalle carrozze trainate dai cavalli, ai cavalli a vapore. Una rivoluzione che sta prendendo piede inseguendo una sostenibilità ambientale ed economica, ormai imprescindibile. Questo il tema al centro di “Sostenibilità = Opportunità, come cambia la mobilità”, convegno organizzato da Automobile Club Milano e dal Foglio. f12/fsc/gtr