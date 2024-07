Compagnia San Paolo, Gilli “Continuità con più internazionalizzazione”

15 Luglio 2024

​ TORINO (ITALPRESS) – “Noi vogliamo sempre di più che la nostra Fondazione diventi internazionale, capace di assumere delle decisioni basate sull’evidenza e basate sui dati quindi un grande lavoro di acquisizione e analisi dei dati. Un altro aspetto importante è l’advocacy, cioè voler sempre di più proporre al decisore politico di attuare i progetti che noi crediamo efficaci su scala più larga”. Lo ha detto il presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo, Marco Gilli, a margine della conferenza stampa di presentazione delle prime linee guida per il Piano Strategico della Fondazione 2025-2028.

