Conto alla rovescia per il Fair Play Menarini. Stasera la premiazione

4 Luglio 2024

​ FIRENZE (ITALPRESS) – E’ iniziato il conto alla rovescia per la cerimonia di premiazione del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini. Il fascino intramontabile del Teatro Romano di Fiesole farà da sfondo al momento più importante della kermesse. A condurre la serata conclusiva dell’evento, realizzato per la prima volta in partnership con Sky TG24, saranno Rachele Sangiuliano e Omar Schillaci, assieme a Federica Pellegrini, madrina del Premio. La cerimonia sarà trasmessa successivamente su Sportitalia.

col/abr/gtr