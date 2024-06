Deficit, procedura d’infrazione Ue per l’Italia

20 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Per l’Italia scatta la procedura d’infrazione per deficit eccessivo. La Commissione europea, infatti, l’ha avviata per sette paesi. Tra questi, oltre all’Italia, anche Francia, Belgio Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. Per gli Stati coinvolti, si avvia ora un percorso che in autunno si concretizzerà in impegni per il rientro a tappe forzate dei conti nei parametri previsti dal Patto di Stabilità e crescita.

sat/gsl