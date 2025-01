Disoccupazione ai minimi a novembre

7 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Continua a diminuire la disoccupazione in Italia: a novembre il tasso scende al 5,7%, il livello più basso di sempre, ovvero dall’inizio delle serie storiche nel 2004. Secondo quanto reso noto dall’Istat è però in crescita di 1,4 punti la disoccupazione giovanile, che sale al 19,2%. In lieve calo anche l’occupazione: -0,1% su base mensile, pari a 13mila unità in meno: coinvolge gli uomini, i dipendenti a termine e i 15-34enni; l’occupazione è invece in crescita tra le donne, i dipendenti permanenti e chi ha almeno 35 anni di età. Rimane sostanzialmente stabile tra gli autonomi. Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce per le donne e i 25-49enni, mentre aumenta nelle altre classi di età e, seppur lievemente, anche tra gli uomini. Sale il tasso di inattività, che arriva al 33,7%. Confrontando il trimestre settembre-novembre 2024 con quello precedente (giugno-agosto), si registra un incremento nel numero di occupati dello 0,2%.

/gtr