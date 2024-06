Fdi, Varchi “Solidarietà a Mieli, ma non accetto lezioni”

28 Giugno 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Totale solidarietà di Fratelli d’Italia alla senatrice Mieli, ritengo che questi episodi vadano considerati isolati e all’interno del nostro partito chi sbaglia paga: trovo assolutamente fuori dall’ordinarietà questo modo di fare giornalismo arrivando addirittura a infiltrarsi in movimenti giovanili, sotto quest’aspetto non accetto da Fanpage o da Saviano lezioni o autorizzazioni a fare politica”. Lo afferma la deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi a margine della kermesse Il mare dentro, al Palermo Marina Yachting.

