Festival Nazionale dell’Economia Civile, 6^ edizione al via con Abodi

3 Ottobre 2024

​ FIRENZE (ITALPRESS) – Si è aperta a Firenze la sesta edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile: tra i presenti il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “In un processo evolutivo ai giovani deve essere riservata l’offerta di opportunità, la possibilità di vedere il futuro da una prospettiva diversa – ha detto -. Il servizio civile è una straordinaria occasione di partecipazione sociale attiva”.

fsc/gsl (Fonte video: Next Economia)