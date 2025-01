Fidanza “Rapporto privilegiato tra Italia e Stati Uniti”

20 Gennaio 2025

​ WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Oggi è un momento storico, cambieranno molte cose e Donald Trump ha fatto anche un discorso di insediamento molto forte che riprende gran parte degli impegni della campagna elettorale e anche dei mesi di transizione che ci hanno portato fino all’inaugurazione. C’è la forte aspettativa di un rapporto privilegiato tra Italia e Stati Uniti”.

Così l’eurodeputato di FdI Carlo Fidanza, presente a Washington per l’insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

