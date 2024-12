Il fondatore di AC Milan Herbert Kilpin tumulato al Famedio

17 Dicembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Nella stagione delle celebrazioni del 125esimo anniversario dell’Associazione Calcio Milan, il Comune di Milano ha attribuito a Herbert Kilpin, Fondatore del Club, gli onori della tumulazione nella Cripta del Famedio del Cimitero Monumentale del capoluogo lombardo. Si tratta del luogo che accoglie le personalità illustri, benemerite e distinte nella storia patria legate a Milano. La cerimonia di commemorazione e onorificenza si è tenuta alla presenza delle istituzioni, a partire dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici Generali Gaia Romani, del Presidente del Milan Paolo Scaroni, di rappresentanti del Senior Management rossonero e di Helen Stirland, discendente del Fondatore del Club.

