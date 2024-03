Inseguimento a Reggio Calabria, sfiorata tragedia

29 Marzo 2024

​ REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un inseguimento si è concluso con due volanti e due auto distrutte. E’ accaduto la notte scorsa a Reggio Calabria, come si vede in un video diffuso dal sindacato Fsp Polizia di Stato. “E’ un miracolo che nessuno sia rimasto ucciso, ma poteva essere una tragedia”, denuncia Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato. vbo/gtr

(Fonte video: Fsp Polizia di Stato)