Lazio, Rocca “Vino è un settore in crescita nella nostra regione”

1 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Credo che ci sia una crescita in termini qualitativi di investimento da parte delle nostre cantine che vanno sostenute”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, presente al 42° Forum della Cultura del Vino. “Questo è un settore particolarmente prezioso che ha ricadute a livello globale, quindi è nostro dovere sostenerlo” ha aggiunto. Rocca ha ricordato in merito “La Legge che abbiamo voluto sull’enoturismo è un ulteriore segnale di attenzione alle 350 cantine belle e qualitativamente importanti della nostra Regione”. (ITALPRESS).

