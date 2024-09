Lepore “È il momento di innovare, per un’Anasf più inclusiva”

22 Settembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Non riteniamo di dover rompere con il passato: Anasf negli anni ha fatto tantissimo per la nostra categoria, raggiungendo risultati incredibili. Ma bisogna innovare, ritengo che la nostra debba essere un’associazione inclusiva, che rappresenti veramente tutti i consulenti finanziari”. Lo ha detto Paolo Lepore, consulente finanziario seniore di Banca Widiba e candidato della lista Tradizione e Innovazione per le elezioni dell’Anasf, l’Associazione nazionale dei consulenti finanziari.

