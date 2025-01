Mafia, arrestate 15 persone nel Messinese

14 Gennaio 2025

​ MESSINA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Messina, nell’ambito di una vasta operazione contro la criminalità organizzata barcellonese, ha arrestato 15 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, peculato, trasferimento fraudolento di valori, violazione della pubblica custodia di cose e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Per le operazioni – coordinate dalla Squadra Mobile della Questura di Messina e dal commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto – sono impiegati circa 150 agenti.

