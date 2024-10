Mandraffino (Eni) “Trasparenza e chiarezza contro crisi reputazionali”

11 Ottobre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Serve una strategia di lungo periodo basata sulla trasparenza e sulla chiarezza, oltre che sulla costruzione di fiducia e relazione con gli stakeholders. La reputazione non si costruisce e non si distrugge in un giorno e aver fatto un lavoro di lungo periodo costituisce una base solidissima per affrontare le crisi”. Lo ha detto Erika Mandraffino, Direttrice Comunicazione Esterna di Eni, in occasione della presentazione a Milano della nuova Ricerca dal titolo “Corporate Reputation: tendenze emergenti e implicazioni strategiche”, realizzata da ICCH e Università IULM.

