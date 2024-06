Mattarella “Anche in Italia tempesta di disinformazione russa”

18 Giugno 2024

​ CHISINAU (MOLDOVA) (ITALPRESS) – “Anche in Italia si sono costantemente tentativi di influenza disinformativa da parte russa che si intensificano particolarmente nei momenti elettorali”, attraverso “alcuni siti permanenti, che lo fanno con maggiore cautela, ma con evidenza, e con una molteplicità di siti web che nascono e scompaiono velocemente. È una diffusa tempesta di disinformazione, di fake news, di falsità, volte tutte a screditare e destabilizzare anche nel nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa a Chisinau dopo l’incontro con la presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu.

“Sono forme di ostilità inaccettabili che richiederanno, mi auguro sollecitamente in sede di comunità internazionale, delle regole di comportamento che riguardino il rispetto degli altri Paesi”, ha aggiunto Mattarella.

(Fonte video: Quirinale)