Mattarella “Disagio giovanile urgente questione nazionale”

16 Settembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il disagio giovanile è una grande e urgente questione nazionale, che va affrontata con tutto l’impegno e i mezzi a disposizione. Senza indulgenze o lassismi, che sono peraltro diseducativi, ma senza nemmeno nutrire l’illusione che tutto possa essere risolto attraverso un’ottica esclusivamente securitaria”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Convitto nazionale di Cagliari per l’inaugurazione dell’anno scolastico.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)