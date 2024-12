Mattarella riceve piccoli di case famiglia e pazienti del Bambino Gesù

19 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato nel pomeriggio al Quirinale, in occasione delle festività natalizie, a “Doni di Natale”, iniziativa di carattere sociale organizzata dalla Presidenza della Repubblica e dedicata ai bambini.

Il Capo dello Stato ha ricevuto bambine e bambini di case famiglia, proposte da

Roma Capitale, e giovani pazienti dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nel corso dell’incontro ai piccoli ospiti è stata offerta una merenda e sono stati

consegnati doni natalizi.

Nell’occasione il Presidente ha incontrato i rappresentanti delle strutture presenti.

fsc/gsl (Fonte video: Quirinale)