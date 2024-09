Mezzogiorno “Il cinema italiano è cambiato, mi sembra in difficoltà”

3 Settembre 2024

​ VENEZIA (ITALPRESS) – “Il cinema italiano è cambiato: mi sembra in difficoltà nonostante le ottime produzioni, gli ottimi film e anche gli ottimi incassi. È tutto molto difficile per la macchina del cinema: per gli investimenti, per la produzione, per la promozione, è molto cambiato per il tempo in cui i film stanno in sala”. Lo dice Giovanna Mezzogiorno presente alla 81a Mostra del Cinema di Venezia.

tvi/gsl (Fonte video: La Ragione)