Pecoraro Scanio “Tutelare alberi essenziali contro crisi climatica”

4 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, da ministro dell’agricoltura decise, d’intesa con l’allora ministro dell’Istruzione Tullio De Mauro, di reintrodurre la festa degli alberi nelle scuole nei giorni di San Francesco 4 ottobre e della primavera 21 marzo. Da allora si è arrivati alla 24ma edizione e sono stati piantati migliaia e migliaia di alberi. Oggi lancia una sfida: “Non basta piantare nuovi alberi, occorre curarsene e ringraziamo tutti coloro che tutelano il patrimonio arboreo. Inoltre di fronte alla crisi climatica gli alberi nelle città sono diventati essenziali per ridurre le temperature percepite sempre più torride. Tutte le istituzioni devono realizzare piani efficaci di messa a dimora e di manutenzione”.

col3/gtr