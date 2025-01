Pellicone “Segnale importante arresti per mafia a Siracusa”

24 Gennaio 2025

​ CATANIA (ITALPRESS) – “Riteniamo che l’operazione di oggi sia stata un forte segnale e che abbia rappresentato un forte risultato”. Così il Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, in merito all’operazione antimafia condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Catania, che ha portato all’arresto di 22 persone fra il territorio aretuseo e quello etneo. “Riteniamo che oltre all’azione quotidiana che effettuiamo è importante anche reprimere. Quindi è un’azione importante per il territorio di Siracusa”, sottolinea. xo1/vbo