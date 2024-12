Poste, Lasco “Reputazione pilastro della nostra strategia d’impresa”

4 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “La reputazione per noi è un dogma, il pilastro fondamentale della nostra strategia di impresa. Nell’elemento reputazionale e nella formazione crediamo tantissimo, tant’è che abbiamo creato il Tg Poste: siamo l’unica azienda ad avere un telegiornale nostro, abbiamo investito” e “crediamo tanto in questo percorso” perché “rispecchia i nostri ideali. La presenza di tutti i direttori e dei media del nostro Paese dimostra che stiamo facendo bene anche nell’elemento reputazionale e della formazione dei nostri giovani”. Lo ha detto il dg di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, a margine dell’evento finale della prima edizione del Premio Giornalistico TgPoste a Roma.

xi2/fsc/gsl