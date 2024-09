Renzi “L’intervista di Sangiuliano al Tg1 un’indecorosa pagliacciata”

5 Settembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Quindici minuti di intervista al Tg1? Un’indecorosa pagliacciata, mi dispiace per lui ma mi dispiace soprattutto per le istituzioni, a questo punto dico, un direttore del Tg diamo direttamente a Maria de Filippi”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di un evento al Tempio di Adriano. “La questione politica è quella di discutere della cultura, di come creare posti di lavoro – ha aggiunto – di come evitare che i giovani laureati se ne vadano all’estero”.

