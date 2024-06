Tour de France, attivisti Ultima Generazione occupano strada a Bologna

30 Giugno 2024

​ BOLOGNA (ITALPRESS) – Durante la tappa del Tour de France di ciclismo che ha toccato Bologna, cinque persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione hanno occupato la strada sotto il ponte della stazione Mazzini, sedendosi, incatenandosi tra loro e versandosi addosso e al suolo della vernice rossa, a simboleggiare, si legge in una nota, “il sangue di chi in questo momento sta morendo in Palestina”.

mgg (Fonte video: Ultima Generazione)