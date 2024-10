Traffico internazionale di droga, 14 misure cautelari nel salernitano

24 Ottobre 2024

​ SALERNO (ITALPRESS) – I Carabinieri di Salerno hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 persone (II sottoposti a misura cautelare della custodia in carcere e 3 alla custodia domiciliare ). Sono accusati di

associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tipo cocaina, marijuana e hashish nonché diversi reati fine relativi ad importazioni e

cessioni delle medesime sostanze. Le indagini hanno evidenziato l’esistenza di un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante a Salerno e provincia capace di penetrare anche mercati illeciti di altre regioni, tra le quali Basilicata e Puglia.

Nel corso delle attività sono stati sottoposti a sequestro circa 257 kg di cocaina, nonché circa 7 kg di hashish e circa 7,5 kg di marijuana oltre a una pistola modificata, potenzialmente letale.

