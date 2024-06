Treviso, sequestrati laboratori tessili pericolosi e insolventi

26 Giugno 2024

​ TREVISO (ITALPRESS) – Le fiamme gialle del comando provinciale di Treviso, con il supporto di vigili del fuoco, Spisal, Ispettorato del Lavoro e Arpav di Treviso, nonché con il contributo dei comuni interessati, hanno eseguito quattro distinti controlli presso altrettante aziende tessili del trevigiano, con sedi a Villorba, Spresiano e Preganziol e, in tre dei quattro laboratori tessili controllati, sono “state accertate condizioni di assoluto degrado e pericolo, con l’impiego di un lavoratore irregolare, nonché ripetute violazioni delle norme in materia urbanistica”. A causa delle gravi irregolarità riscontrate, si legge in una nota, i finanzieri di Treviso hanno sequestrato d’urgenza i tre immobili e 69 macchinari e banchi da lavoro; l’intera attività è stata poi convalidata dal gip. Gli amministratori delle tre imprese, di nazionalità straniera, che operavano sulla base di commesse ricevute da imprese locali, “sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Treviso, a vario titolo, per violazione delle norme volte a prevenire gli incendi e gli infortuni sui luoghi di lavoro, sfruttamento dei lavoratori ed esecuzione di opere edili abusive”.

