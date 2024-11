Trump torna alla Casa Bianca, nuove incognite per l’Europa

8 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti, dopo la netta vittoria elettorale su Kamala Harris. Il ritorno alla Casa Bianca del candidato repubblicano apre una serie di incognite per l’Unione Europea, che deve prepararsi a probabili nuovi dazi commerciali e a una strategia diversa su Ucraina e Medio Oriente rispetto a quella portata avanti da Joe Biden. “L’Unione Europea e gli Stati Uniti sono più che semplici alleati: siamo legati da un vero partenariato tra i nostri popoli, che unisce 800 milioni di cittadini”, ha commentato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che propone di “lavorare insieme a un’agenda transatlantica forte”. Tra gli eurodeputati italiani, reazioni diverse sulla vittoria di Trump.

sat/gtr