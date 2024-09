Ue, 780 milioni di sovvenzioni a giovani scienziati

6 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) -Il Consiglio europeo della ricerca ha annunciato la concessione di 494 sovvenzioni a scienziati e accademici a inizio carriera in tutta Europa. Il finanziamento, per un totale di quasi 780 milioni, sostiene l’innovazione in una vasta gamma di settori, dalle scienze della vita alla fisica, alle scienze sociali e umanistiche. Parte del programma Orizzonte Europa dell’UE, aiuterà i ricercatori a inizio carriera ad avviare i loro progetti, formare i loro team e perseguire le loro idee più promettenti. Le ricercatrici si sono aggiudicate il 44% delle nuove sovvenzioni di avviamento, rispetto al 43% nel 2023 e al 39% nel 2022. I beneficiari hanno proposto di sviluppare i loro progetti presso università e centri di 24 Stati membri dell’Unione Europea e paesi associati, tra cui Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Francia. Possono essere messi a disposizione fondi aggiuntivi per coprire i costi relativi al trasloco, all’acquisto di attrezzature importanti, all’accesso a grandi impianti o a costi sperimentali e di ricerca sul campo significativi. Si stima che le sovvenzioni creeranno 3 160 posti di lavoro nelle équipe dei nuovi beneficiari.

mgg/mrv