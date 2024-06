Ue, Fontana “Esclusione Italia da partita nomine sarebbe molto grave”

27 Giugno 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Alla domanda sulle nomine dei vertici dell’Unione Europea decise escludendo l’Italia dalla scelta dei

candidati, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha risposto che “se così fosse, sarebbe veramente molto grave.

Sarebbe la dimostrazione che l’Europa non va nella direzione giusta ed è diventata una piccola conventicola di persone che

prescindono da quello che decidono i popoli e da quelle che sono le grosse scelte che la democrazia dovrebbe sostenere”. Lo ha

detto a margine della presentazione della seconda tappa italiana del Campionato del Mondo Superbike. (ITALPRESS).

