Ue, Scuderi “Presidenza Orban non rappresenta i valori dell’Europa”

9 Ottobre 2024

​ BRUXELLES (ITALPRESS) – “La presidenza Orban non rappresenta i valori fondanti del Consiglio Ue, che lui presiede a nome del Paese che guida i lavori del Consiglio Ue”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, “Orban non rappresenta i valori democratici, sta annientando i diritti umani e civili all’interno del proprio Paese. Difficilmente il suo ruolo alla presidenza del Consiglio riuscirà a tutelare i trattati internazionali e quello che è il senso stesso dell’Unione”, ha continuato l’eurodeputata.

