USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 31

11 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – Nel trentunesimo episodio del format Italpress “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, Claudio Brachino e Stefano Vaccara parlano del confronto tra Donald Trump e Kamala Harris. I due candidati alla Casa Bianca, a meno di due mesi dall’Election Day, si sono confrontati sui principali temi nazionali e internazionali. Sono stati 90 minuti roventi di duello tv, durante i quali Kamala Harris ha mostrato fin dai primi secondi della diretta tv più sicurezza dell’avversario.

abr/gsl/