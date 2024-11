Violenza sulle donne, le artiste di strada in mostra all’Onu

27 Novembre 2024

​ NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel 25mo anniversario della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante Permanente d’Italia all’ONU, è intervenuto insieme con la Direttrice Esecutiva di UN Women Sima Bahous all’evento organizzato dall’Italia “Street Art is Female”, titolo dell’omonima mostra promossa alle Nazioni Unite.

Organizzata da Alessandra Mattanza e Augusto Ferretti sotto l’egida della Rappresentanza Permanente italiana all’ONU, la mostra mette insieme le opere di artiste da tutto il mondo, dall’Asia all’Africa e all’America Latina oltre all’Europa, che hanno infranto il soffitto di cristallo affermandosi in un mondo al maschile come quello della “street art”. Le opere esposte incitano all’empowerment femminile, denunciano la violenza di genere e mettono in luce i sogni, le aspirazioni e le battaglie delle donne in diversi contesti del mondo. “Questa mostra è internazionale ma parla una lingua, quella dei sogni sui diritti delle donne – ha detto Massari – le aspirazioni e le lotte combattute contro gli stereotipi. Queste donne continuano a lottare per il diritto a vivere libere dalla violenza. La violenza contro le donne resta un ostacolo insormontabile al raggiungimento dello sviluppo dell’uguaglianza di genere e della pace”.

