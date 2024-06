Xia “Con uExplorer contrasto più efficace al carcinoma”

25 Giugno 2024

​ BOLOGNA (ITALPRESS) – “Stiamo parlando di una rivoluzionaria tecnologia che aiuterà la rilevazione precoce dei tumori e quindi aiuterà a trattare con grande anticipo le forme di carcinoma”. Lo dice il presidente e CEO della Divisione Internazionale di United Imaging, Jusong Xia, a margine dell’inaugurazione del nuovo Dipartimento di Medicina Nucleare dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, a Roma, dotato di un’apparecchiatura di ultima generazione: la nuova PET/CT Total-Body uExplorer.

