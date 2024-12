Inaugurato il nuovo anno accademico a la IULM con la sua prima Rettrice donna

La Ministra dell’università Anna Maria Bernini ha dato il benvenuto a Valentina Garavaglia, prima Rettrice donna dell’ateneo, scherzando sul numero di uomini rimasti a capo delle università lombarde: “Conserviamo le quote azzurre ora”

È salita sul palco con la toga nera, come per tanti anni avevano fatto prima di lei i Rettori che l’hanno preceduta. Le maniche però le ha scelte rosa shocking quasi a voler sottolineare la sua femminilità dopo che per 55 anni solo uomini erano saliti su quel palco, in quella veste. Valentina Garavaglia – prima Rettrice donna dell’Università IULM a cui il nostro giornale dona dal 2022 cinque borse di studio l’anno agli studenti più meritevoli per un totale di 80mila euro- ha inaugurato il nuovo accademico dell’ateneo salutando le istituzioni e ringraziando il Rettore uscente Gianni Canova per l’ottimo lavoro svolto, a cui è andato il caloroso applauso dei presenti in sala. Alla cerimonia c’era anche il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che ha voluto scherzare sul fatto che a Milano – eccezion fatta per la Bocconi – tutte le università siano ormai guidate da donne: “Di questo passo dovremmo tutelare le quote azzurre! E comunque i Rettori maschi hanno le ore contante il Lombardia, sono avvisati” ha detto.

Tra i corsi tenuti dalla Garavaglia, fino allo scorso anno, c’era anche quello di Tecniche della comunicazione efficace e basta ascoltarla per averne conferma: la voce, mentre legge il proprio discorso inaugurale, è ferma ma femminile, senza voler scimmiottare i modi di un uomo come tendono a fare in molte per sembrare più autorevoli. Tutt’altro: il timbro è dolce, a tratti fiabesco, quasi fosse un racconto. Quasi fosse una favola quella che sta leggendo. L’internazionalizzazione dell’università, le collaborazioni con atenei, la frequentazione in presenza, questi sono i punti che più le stanno a cuore perché “Chi esce di casa per andare all’università, riesce nella vita” ha concluso la Rettrice.