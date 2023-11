La stanza segreta di Michelangelo apre al pubblico

È in queste mura che il leggendario scultore si rifugiò per circa 2 mesi nel 1530 , dal 12 agosto fino alla fine di settembre quando finalmente riuscì a scappare a Venezia. In quel periodo, infatti, Michelangelo Buonarroti era ai ferri corti con la famiglia de Medici, dopo essersi schierato a favore dei ribelli durante la rivolta popolare scoppiata tre anni prima.

È in queste mura che il leggendario scultore si rifugiò per circa 2 mesi nel 1530 , dal 12 agosto fino alla fine di settembre quando finalmente riuscì a scappare a Venezia. In quel periodo, infatti, Michelangelo Buonarroti era ai ferri corti con la famiglia de Medici, dopo essersi schierato a favore dei ribelli durante la rivolta popolare scoppiata tre anni prima.