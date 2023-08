Meno consigli più rispetto

Gli inglesi lo definirebbero “thought-provoking”, quando qualcosa fa riflettere, stimola a pensare e rimette in discussione quello che già sappiamo. Ed è proprio l’aggettivo che caratterizza le opere di Harry Greb.

L’identità dell’artista è ancora anonima, ma i suoi murales hanno già avuto successo in tutta Italia. L’ultimo è apparso questa mattina per le strade di Roma, e la scelta della via non è stata casuale, anzi. L’opera intitolata “Il buon consiglio” è stata realizzata proprio in Via del Buon Consiglio. Il murale vede protagonista il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nei panni di una suora. Davanti a lei un uomo in abiti clericali che con un mano le offre (o almeno sembra) una droga sintetica, e nell’altra tiene un cocktail. Sotto in rosso la frase “Se eviti di ubriacarti…”.

L’artista ha voluto così rispondere alle ultime dichiarazioni del giornalista Andrea Giambruno – compagno della presidente del Consiglio – sugli stupri di Palermo e Napoli, che hanno già fatto indignare tutta Italia.

Greb ha poi postato il video e le foto della sua opera su Instagram, utilizzando l’hashtag #rispettoperledonne. Ecco, si potrebbe riassumere anche così il significato di quel murale: meno consigli e più rispetto.

Di Claudia Burgio