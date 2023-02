Mogol, nuovo consigliere pop del Ministro della Cultura

Dopo la direttrice d’orchestra Venezi, il Ministro Sangiuliano ha scelto Mogol come nuovo consulente per la cultura popolare. Non percepirà compensi

Chi come Mogol ha lasciato un segno nella cultura pop? Pochissimi, se pensiamo che Giulio Repetti, questo il suo vero nome, ha scritto tra le più belle canzoni di tutta la musica italiana: “Il cielo in una stanza”, “Una lacrima sul viso” e naturalmente tutte le canzoni più famose di Lucio Battisti.

Anche per questo, il paroliere è stato nominato consigliere per la cultura popolare dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ex direttore del TG2 che ha dichiarato: “È un onore avere in squadra un personaggio del valore e del rilievo artistico di Giulio Mogol. Sono sicuro che ci darà un contributo importante in termini di idee e progetti”.

Mogol ha 87 anni e ha accettato di lavorare per gli italiani a titolo gratuito. Certo, da noi, ha ricevuto meritatamente anche tanto.

Soldi o no, l’autore sarà sicuramente all’altezza del ruolo nonostante la veneranda età. Uno come lui ha sicuramente ancora tanto da dare ma soprattutto da dire. Così come sarà all’altezza la bravissima (e ben più giovane) direttrice d’orchestra Beatrice Venezi che il ministro aveva già nominato lo scorso novembre come consulente per la musica preferendola a Morgan.