Realpolitik, contrapporsi all’iconografia prodotta dal potere

Dal 22 giugno al 2 luglio torna il festival dell’estate al BASE di Milano, dal titolo “DI BASE STONIAMO”. Il palinsesto estivo, offerto dal centro culturale, con oltre 50 giorni di programmazione e 70 eventi, vedrà la partecipazione di 120 artisti. Ad aprire le danze due “mostre stonate”: “Queer Pandemia” a cura dell’Associazione TWM Factory e “Realpolitik”, a cura del collettivo Cesura e in collaborazione con Contemporary Cluster.

