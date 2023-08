Roman Polanski compie 90 anni

Tra genio e sregolatezza, una vita in costante tensione emotiva poi riflessa nei suoi capolavori cinematografici: il regista Roman Polanski compie oggi 90 anni. Al prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia la sua ultima impresa, “The Palace”, nelle sale dal 28 settembre.

21 film in 61 anni di carriera e una vita segnata da eventi tragici, qui riassunto nel trailer del documentario a lui dedicato “Roman Polanski: A Film Memoir” del 2012, diretto da Laurent Bouzereau: dalla morte della madre ad Auschwitz a quella della moglie per mano della setta di Manson. Poi la condanna per aver fatto sesso con una minorenne e le accuse di violenza sessuale.

Il tutto condito dal suo solito, inafferrabile, sarcasmo: “Ho una visione molto pessimistica del futuro: ogni volta che vedo le news vorrei avere accanto uno psichiatra”.