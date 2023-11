Uso e abuso dell’IA nella musica, il caso Beatles

Appunto, l’intelligenza artificiale che recupera Lennon, lo riporta in vita per tre minuti o poco più, la tecnologia che si fonde con l’emozione, con lo stordente effetto nostalgia. Non è ovviamente l’unica, considerando la crescente invasività dell’IA nella produzione discografica, anche se c’è chi non cede al passo dell’hi-tech così spinto. Il duo Colapesce-Di Martino infatti ha respinto immediatamente l’ipotesi che il duetto virtuale con Ivan Graziani – “I marinai”, scritto da Graziani diversi decenni fa e incluso nel loro album in uscita – non è arrivato attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. C’erano le strofe, un coro di pescatori, è stata tenuta la voce di Graziani e un synth, il duo ha scritto i ritornelli.

La sensazione però è che sull’abuso di intelligenza artificiale per produrre musica non si torni indietro, anzi. Restando sempre sui Beatles, un utente di YouTube, Dae Lims, qualche settimana fa ha rimodellato due canzoni soliste di Paul McCartney nello stile dei Fab Four. E quindi teniamoci stretti Keith Richards che racconta, sul nuovo disco degli Stones – “Hackney Diamonds” subito schizzato in vetta alla chart americana – della volontà della band di registrarlo solo per l’ascolto in vinile in stile vecchi tempi e pure Mariah Carey vestita da Babbo Natale che si auto-scongela, intonando “All I Want per Christmas Is You”.

di Nicola Sellitti