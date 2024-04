La rinascita di Life

Per oltre un secolo la rivista “Life” è stata il fiore all’occhiello del photoreportage mondiale. Attraverso la potenza delle immagini sulle parole ha saputo documentare dal 1983 al 2007 i grandi avvenimenti del tempo a milioni di americani.

Ora l’annuncio: dal 2025 riprenderà le pubblicazioni grazie all’accordo tra il colosso editoriale Dotdash Meredith e la startup Bedford Falls Media dell’imprenditore miliardario Joshua Kushner e di sua moglie, la modella Karlie Kloss: «Consideriamo “Life” una voce edificante in un panorama mediatico caotico».

Nata nel 1883 come rivista satirica, venne trasformata nel 1936 da Henry Luce – già fondatore di “Time” e “Fortune” – in un gioiello editoriale. Con il motto “To see life; to see the world” fu la prima a proporre fotografie a tutta pagina così potenti da riuscire a catapultare i lettori nei principali fatti di cronaca e costume senza l’ausilio di particolari descrizioni letterarie.

Gli anni della Seconda guerra mondiale coincisero con l’acme del successo e della qualità editoriale: il reportage di Robert Capa dello sbarco in Normandia e il bacio fra un marinaio e un’infermiera a Times Square (simbolo della fine del conflitto) portarono le vendite di “Life” a quota 13,5 milioni di copie settimanali.

Dagli anni Sessanta iniziò il declino, fino alla chiusura con l’ultimo numero del 20 aprile 2007. La sfida sarà ora quella di attualizzare un format in un mondo ormai bombardato da immagini e stimoli. E ritrovare i fasti di un tempo.

di Raffaela Mercurio