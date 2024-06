“Romantasy”: fra eroine, passione e magia

Eroine senza paura destinate a salvare regni fatati che, tra una sfida e l’altra, scoprono l’amore e la passione. Creature mostruose dall’animo nobile che risvegliano sentimenti mai sopiti. Principi manipolatori, ma troppo belli per poter resistere al loro fascino malvagio. Creature alate, draghi, ghiacci, streghe, riti arcaici e villaggi da salvare. Benvenuti in una tipica trama romantasy, il genere letterario che – mescolando sapientemente romantico, erotico e fantasy – sta diventando un fenomeno con cui fare i conti, fra saghe diventate best seller e 800 milioni di visualizzazioni dell’hashtag dedicato su TikTok.

Sarah J. Maas, Holly Black, Emily Thiede sono solo alcune delle autrici romantasy più famose, in grado di produrre cicli di romanzi da milioni di copie vendute a cui fanno da sfondo mondi fantastici ed eroine indomite. «Oggi nel mondo della produzione letteraria assistiamo a una grande riclassificazione dei generi» ci spiega Bruno Pischedda, scrittore e saggista che insegna Letteratura italiana contemporanea all’Università degli Studi di Milano. «Il romantasy è una ripresa di quello che un tempo era il romanzo rosa. Pensiamo al fenomeno della collana Harmony, che vendeva in edicola milioni di copie. Oggi quell’etichetta, un po’ screditata, rivive potentemente nell’ambito di questo nuovo genere».

Un successo che non si limita agli scaffali delle librerie o agli store digitali. In un gioco di reciproca influenza tra media diversi, il romantasy è diventato uno dei generi più commentati dall’ampia comunità dei booktoker, gli esperti e appassionati di libri su TikTok. «In un certo senso potremmo dire che il genere stesso di queste opere le rende dei prodotti autosufficienti, mettendo in secondo piano lo stile della scrittura che, soprattutto quando si tratta di cicli e saghe, spesso diventa molto normalizzato e standard» continua Pischedda.

Ma chi fa parte dell’enorme pubblico che divora un libro romantasy dopo l’altro, passando di serie in serie? La generazione che si è avvicinata al fantasy grazie ai libri con protagonista Harry Potter o alle “Cronache di Narnia” oggi è sicuramente più adulta ed è possibile che, pur mantenendo una predilezione per il genere fantastico, cerchi nei libri altri tipi di evasioni letterarie, più vicine al romantico e all’erotico. Non a caso il romantasy è caratterizzato anche da descrizioni esplicite di scene di passione e sesso. «Il fenomeno può essere spiegato anche richiamando i dati» aggiunge Pischedda. «Tanto l’Associazione italiana editori quanto Feltrinelli per le sue catene ci dicono che in sostanza chi entra in libreria oggi è per il 64% un pubblico femminile. Non è un caso che la gran parte di chi scrive libri romantasy siano donne. Ma c’è anche una specificità dei lettori appassionati di fantasy, più fedeli al genere in diverse fasce di età».

di Valentina Monarco