Roma ospita “Forces for Fashion”, l’evento internazionale organizzato da Vogue. Le parole di Monica Bellucci

Per la seconda volta consecutiva Roma ospita “Forces for Fashion”, l’evento internazionale organizzato da Vogue. Sul palco Monica Bellucci

Per la seconda volta consecutiva Roma ospita Forces for Fashion, l’evento internazionale organizzato da Vogue che per l’occasione festeggia i 60 anni dell’edizione italiana con una mostra speciale. La manifestazione, ad accesso gratuito e che durerà fino a domenica 27 ottobre, è organizzata in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Moda, Turismo e Sport di Roma Capitale ed è ospitata all’interno del complesso del Mattatoio.

Protagonisti dell’evento tanti grandi nomi della moda e dello spettacolo: la prima a salire sul palco è stata Monica Bellucci, sessant’anni compiuti da poco e festeggiati con una cover speciale del numero di ottobre di Vogue. L’attrice ha parlato delle sue ispirazioni e della sua famiglia: “Da ragazzina vedevo in tv attrici che rappresentavano una femminilità molto forte, anche quando interpretavano personaggi fragili. Sono stata ispirata da attrici come Giulietta Masina, Anna Magnani, Sophia Loren, Gina Lollobrigida”. Ha aggiunto l’attrice: “Le mie figlie hanno 14 e 20 anni. Deva è grande viaggia e abbraccia con entusiasmo tutto quello che le sta arrivando. Forse come un po’ tutte le mamme italiane sono molto attaccata a loro, ma sono una mamma felice”.

A La Ragione, l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Alessandro Onorato ha dichiarato: “E’ un grande orgoglio per la città ospitare per la seconda volta consecutiva l’evento organizzato da Vogue ed è la dimostrazione che Roma sta recuperando in maniera molto forte la sua centralità nel settore della moda internazionale”.

di Giacomo Chiuchiolo