Dalla parte di Katalin Karikó

Il Nobel per la medicina e la fisiologia 2023, assegnato ai due scienziati e ricercatori Katalin Karikó e Drew Weissman per il vaccino mRna messaggero contro il Covid, è forse uno dei più annunciati e ‘scontati’ degli ultimi decenni. Parliamo di un risultato scientifico dalle ricadute impressionanti sulla vita quotidiana di tutti noi. Ricerche che hanno consentito il ritorno alla normalità – uscendo dall’inferno della pandemia – in tempi che nella cupa primavera del 2020 sarebbero stati considerati un miraggio. Dobbiamo soltanto dire grazie, pertanto, a chi ha consentito tutto ciò. Senza mai dimenticare che stiamo ovviamente parlando della punta dell’iceberg scientifico di centinaia di team, impegnati in tutto il mondo nella corsa ai vaccini contro il Covid 19. Una corsa che continua, perché la tecnica mRna promette – a detta degli stessi premi Nobel – risultati molto importanti anche nella lotta al cancro.