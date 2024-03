Sui disturbi alimentari c’è poco da ridere

Un tema delicato, difficile, di cui però per fortuna si sta parlando molto. E fa impressione quando a raccontare dei propri disturbi alimentari sono volti noti.

Come l’ex Miss Italia Arianna David, che ha spiegato di soffrire di anoressia da ben trent’anni. Cioè da quando fu eletta reginetta di bellezza. La David spiega di pesare oggi 46 chili, di indossare una taglia 34, una taglia da bambina. Di mangiare solo un piatto di fagiolini al giorno e di andare anche in palestra.

Una confessione a cuore aperto, come quella di non essersi mai fatta curare perché, ha spiegato, le cure hanno un costo. Altro tema annoso. Altro tema di cui vale la pena parlare. Soprattutto dopo che in tv c’è stato l’orrendo siparietto delle prese in giro di Mariotto e Platinette a Ilaria Capponi, ex modella che aveva raccontato di soffrire di disturbi alimentari.

Un tema serio, su cui certo non si può ridere. Un problema ben più diffuso di quanto si potrebbe immaginare. E parlarne è fondamentale.

di Annalisa Grandi