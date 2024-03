“Non patrocineremo il gay pride se avrà nuovamente al centro il tema della maternità surrogata”, così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine dell’evento “Salute e sanità, una sfida condivisa” organizzato da Adnkronos, traccia il bilancio del suo primo anno alla guida della regione e torna a parlare del patrocinio al Gay Pride in programma a giugno a Roma. Dopo le polemiche dello scorso anno, quando la Regione tolse il patrocinio all’evento, Rocca mantiene la sua posizione: “No al patrocinio al Gay Pride se metterà al centro il tema della maternità surrogata”.



Ospite dell’evento, anche il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha parlato delle sfide che attendono il servizio sanitario nazionale, alle prese con un piano che ha come obiettivo quello di velocizzare i tempi delle liste d’attesa. Il ministro ha inoltre confermato la possibilità che il nuovo nomenclatore tariffario venga rinviato in accordo con le Regioni.



Di Giacomo Chiuchiolo